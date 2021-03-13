شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الطيب للأهلي مرفوض .. هاشتاج يشعل تويتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاتشاج #تعليق_الطيب_للأهلي_مرفوض موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية من مساء الجمعة.

ودشنت جماهير الأهلي هاشتاج اعتراضاً منهم على اسناد إدارة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق على مباراة فريق الكرة بالنادي أمام فيتا كلوب لأحمد الطيب.

وشهدت السنوات الماضية حالة احتقان شديدة بين جماهير الأهلي والمعلق أحمد الطيب، المعروف بإنتمائه لنادي الزمالك.

ويلتقي الأهلي بفيتا كلوب في الكونغو عصر الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الطيب قد علق على مباراة الأهلي التي خسرها على يد سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لمجموعات النسخة الحالية من دوري الأبطال.