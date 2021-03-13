شكرا لقرائتكم خبر عن غضب علي السوشيال ميديا : اتحاد الجمباز يضع جداول البطولات مع مواعيد الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصادف وضع الاتحاد المصري للجمباز جداول البطولات مع مواعيد امتحانات اللاعبات، وقد عمت حالة من الاستياء وسط أولياء الامور بعد إعلان الاتحاد المصري للعبة جداول بطولات الجمهورية للجمباز الفني تحت 10 سنوات التي جاءت في نفس مواعيد امتحانات الطلاب في المرحلة الابتدائية.

ورغم إعلان وزارة التربية والتعليم منذ نحو أسبوعين مواعيد الاختبارات الشهرية لشهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي لتكون أيام 26 و 27 و 28 أبريل المقبل، فقد اعلن الاتحاد المصري للجمباز مواعيد بطولات الجمباز الفني تحت 9 سنوات في نادي المقاولون العرب بداية من 21 أبريل حتى 28 أبريل القادم، وهي نفس مواعيد الامتحانات.

وطالب أولياء أمور اللاعبات، اتحاد الجمباز بضرورة تأجيل بطولات الجمباز الفني تحت 10 سنوات لحين انتهاء الطلبة من الامتحانات، وان ما يحدث من جانب لجنة المسابقات في الاتحاد أمر غريب ولا يراعي مواعيد الامتحانات مما يهدد بفشل البطولة وعدم حضور اللاعبات لها.

وقالت "ندى فتحي" إحدى أولياء الأمور، إن بطولة الجمهورية للأيروبك تحت 10 سنوات تم تحديد موعد إقامتها يوم 22 مايو, فيما أعلن وزير التربية والتعليم قبل إعداد جدول البطولة من جانب لجنة المسابقات أن امتحانات الطلاب في تلك المرحلة السنية يوم 23 مايو.

وتساءلت كيف يتم إقامة البطولة قبل الامتحان بيوم واحد فقط هل هذا يعقل؟ خاصة أن هناك لاعبين من المحافظات سوف يسافروا إلى القاهرة للمشاركة في البطولة.

كما قالت "نهي الفار" احدي أولياء الامور ايضاً "ياريت يكون فية سرعة تدخل من المسؤولين ووزارة الشباب والرياضة لحل الازمة".

وتابعت أن البطولة الأولى للجمباز فني تحت 10 سنوات تم الانتهاء منها في شهر فبراير الماضي ثم تم الإعلان عن إقامة البطولة المقبلة في 5 أبريل المقبل بعد الامتحانات الدراسية بخمسة أيام فقط، كما أن بطولة تحت 9 سنوات للأيروبك بها طلاب في الصف الرابع الابتدائي وموعد الامتحانات يوم 23 مايو وهو نفس موعد إقامة البطولة.