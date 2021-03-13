شكرا لقرائتكم خبر عن حازم فتوح: الزمالك طلب تخفيض راتب كارتيرون لتوفير الشرط الجزائي لباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه كانت هناك رغبة من إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع كارتيرون، وكانت عن طريق طارق حشيش المستشار المالي بالقلعة البيضاء، واستفسر عن إمكانية عودة المدرب الفرنسي لتدريب الزمالك وموقفه مع التعاون السعودي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كارتيرون قال لي الزمالك له معزة خاصة"، مشيرا إلى أنه كان يرغب في إنهاء ارتباطه مع التعاون في ظل ارتباطه بشرط جزائي ضخم.

وشدد على أن التعاون السعودي لم يعترض على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك والموضوع احتاج أسبوعا من أجل إنهاء المفاوضات وعودته لتدريب الزمالك، وبدأ التفاوض عقب مباراة الترجي التونسي مباشرة، مؤكدا أن هناك أكثر من ناد خليجي كان يرغب في التعاقد معه، ولكنه أغلق الباب وكان مرحبا بالعودة لتدريب الزمالك.

وأشار إلى أن طارق حشيش طلب منه العودة إلى كارتيرون وطلب تخفيض رابته الشهري؛ بسبب وجود أزمة في توفير قيمة الشرط الجزائي في عقد البرتغالي جيمي باتشيكو، موضحا أن الفارق بين الراتب الذي يحصل عليه كارتيرون في التعاون والزمالك يكاد يصل إلى نصف ما كان يحصل عليه في الفريق السعودي.

وكشف كواليس جلسة كارتيرون مع اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي، الذي منحه أن له كامل الصلاحيات الفنية للفريق، ولن يتدخل أحد في عمله وأي شيء يطلبه عليه أن يتقدم بطلب كتابي للمسئولين، مؤكدا أن كارتيرون ما كان سيعود للزمالك لو كانت الإدارة السابقة موجودة بالقلعة البيضاء.

وأضاف أنه لم يطلب وجود مشرفا على الكرة أو مديرا للكرة في الجهاز الفني مكتفيا بوجود فيرناندو الذي عمل معه في التعاون السعودي وهو مدرب جيد ويجيد تحليل أداء اللاعبين وسيفيد لاعبي الزمالك، ومعه أعضاء الجهاز الفني المصري الممثل في كل من: أسامة نبيل وعمرو عبد السلام ومحمد أسامة الطبيب وأحمد عصمت مدرب الأحمال وأحمد شعبان المترجم، مشيرا إلى أن كارتيرون يعرف غالبية المدربين في مصر، ومن الوارد انضمام عناصر جديدة لجهازه المعاون.