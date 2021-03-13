مواعيد مباريات اليوم السبت 13/ 3/ 2021 بالدوري وكأس مصر والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 13 / 3 / 2021 حيث تقام مباراة انبى والمصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ومباراة بيراميدز والعبور بدور الـ 32 لكأس مصر بالدفاع الجوى

موعد مباراة انبى والمصرى البورسعيدى بالدوري

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فمع دقات السابعة مساءاً يواجه فريق انبى نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة بيراميدز والعبور بكأس مصر

تستكمل اليوم السبت منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ففي التاسعة والنصف مساءاً يستضيف فريق بيراميدز نظيره العبور بالقليويبة على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق السماوى الذى يستهل مشواره في بطولة الكأس بخصم في متناول الايدى شريطة عدم التخاذل من أجل إستكمال مشواره في البطولة بعيداً عن مفاجأت الكأس المعروفة.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد أن تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أما العبور يدرك صعوبة الخصم جيدًا وقوته، ولكن سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، حيث يطمح بأن يقدم مباراة قوية تليق به، يأمل من خلالها تحقيق الفوز وإحداث عنصر المفاجأة بإقصاء الخصم .

ويسعى الجهاز الفني للعبور لمواصلة مفاجأت المظاليم ببطولة الكأس بعدما نجح بتروجت في الإطاحة بالمقاولون ونجح كوكا كولا في الإطاحة بالإنتاج الحربى.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من بطولة الدوري وبطولة كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.