شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: تصدر الزمالك للدوري "مؤقت" وسعيد بتألق مصطفى محمد فى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بتألق مصطفى محمد مهاجم المفريق المعار لصفوف جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف، متمنيًا له التوفيق خلال مشواره الاحترافي، خاصة أن اللاعب يقدم أداءً مميزًا.

وقال كارتيرون، خلال تصريحاته لقناة الزمالك، إن الفريق الأبيض كان يعتمد فى المقام الأول على مصطفى محمد فى الهجوم، إلا أن الأمر تغير حاليًا، لافتًا إلى إنه مطالب بإيجاد حلول لخط هجوم الفارس الأبيض فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الزمالك يمتلك وفرة من أفضل اللاعبين فى جميع خطوطه، بما فيهم خط الهجوم الذى يحتاج للثقة فقط.

وعن صفقات الزمالك الجديدة أبرزها التونسيان سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى ومروان حمدى، أكد أن جميعهم لاعبون على أعلى مستوى، مبديًا سعادته بتطور مستوى الناشئين فى الزمالك، وأنهم أصبحوا لاعبين كبارا يمكن الاعتماد عليهم.

وتحدث كارتيرون عن تصدر الزمالك مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، مؤكدًا أن هذا التصدر "مؤقت"، خاصة أن الأهلي لم يخض مؤجلاته، حيث يقع فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة حصدها من 11 مباراة، وفى حالة الفوز بمؤجلاته سيتصدر البطولة.

وأكد الخواجة الفرنسى، إنه تمسك بتولى مسئولية الزمالك فى هذا التوقيت، وخاصة قبل مواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا، حتى يخوض التحدى ويتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية، خاصة أنه مدين للزمالك وجماهيره، كما أكد أنه سيخوض نفس التحدى فى مسابقة الدورى.