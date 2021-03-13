شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حسام غالي: بابا قالى ده راجل ملتزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكت لميس أبو الفتوح، زوجة حسام غالى نجم الأهلي سابقا، تفاصيل زواجها من "الكابيتانو"، مؤكدة أن الإعجاب بين الطرفين كان متبادلا ومرحلة زواجهما لم تستغرق أكثر من 6 شهور.

وقالت أبو الفتوح، خلال حوارها على قناة سي بي سي مع برنامج معكم منى الشاذلى: "كان فيه إعجاب متبادل مع حسام غالى وقالى بعد الخطوبة هتجوزك في الصيف وكنا في شهر 2 وأتممنا مرحلة الزواج في شهر 6".

وتابعت: "حسام غالى خد موعد من بابا عشان ييجى يخطبنى وبابا لما شافه قالى خطيبك عنده التزام بالمواعيد لأنه جه فى الموعد المحدد ومتأخرش".

وفى ذات السياق قال حسام غالى، إن تطوير ملف الرياضة أول فكرة طرأت على ذهنه بعد عضوية البرلمان، موضحا أنه لعب كرة القدم ويعرف فيها كل كبيرة وصغيرة، مؤكدا أن الرياضة تحتاج للاهتمام والعناية.

وأضاف: "خدمت بلدى في الرياضة ونفسي أكمل المسيرة في السياسة وتطوير الرياضة، وهي أول الملفات التي جاءت على ذهنى بعد عضوية البرلمان".

وأكد غالى أن الرياضة تنقصها أشياء كثيرة، وأن التطوير يتحقق بتوافر الموارد والعلم، مشيرا إلى أن هذه الأشياء لا بد من تواجدها على مائدة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، خاصة أن الكرة المصرية تعج بالمواهب الكثيرة.

وتحدث حسام غالى عن اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد قائلا: "عدت إلى المنزل وشعرت بالإرهاق بالحد الذى منعنى من السجود على الأرض فتحركت لعمل تحليل كورونا واكتشفت إنه إيجابى وكذلك زوجتى".