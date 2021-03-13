شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلي تناقش مع يوفيتش إقامة معسكر للفريق خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي، برئاسة على أبو جريشة، اجتماعا مع البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للفريق؛ لمناقشة إقامة معسكر داخلى للدراويش، خلال فترة توقف الدوري لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا للمباريات المحلية التى تعقب فترة التوقف؛ بسبب الأجندة الدولية، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباريات ودية لتجهيز المصابين والبدلاء لعودة الدوري، ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة الأهلي التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات، وسقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات، وسجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

وحقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من: "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من: "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلي أن اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة رفضت توقيع عقوبة مادية على اللاعبين عقب الخسارة من الأهلي بهدفين دون رد ببطولة الدوري.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اللاعبون بذلوا كل ما فى وسعهم للفوز بالمباراة، والإسماعيلى يواجه سوء حظ غريب فى مبارياته الأخيرة بالدوري، ولن نعاقب اللاعبين، خاصة أن اللجنة الفنية قالت (هم بياخدوا إيه عشان نخصم منهم كمان)".

وأضاف المصدر: "اللجنة الفنية تتواجد بصورة كاملة مع اللاعبين، سواء فى التدريبات أو المعسكرات أو المباريات وتساهم فى تذليل كافة العقبات أمام المدير الفنى واللاعبين، ونثق فى تحسن النتائج بالمباريات المقبلة، خاصة أن هناك فترة توقف طويلة قادمة يمكن تصحيح الأوضاع خلالها".