شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حشيش يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون ورحيل باتشيكو والتجديد لساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق حشيش، المستشار المالى لنادى الزمالك، كواليس وأسرار التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو، كما تحدث المستشار المالى عن خطة تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق.

وقال حشيش خلال تصريحاته لقناة الزمالك: "كانت هناك مراقبة دقيقة لأداء الفريق ونتائجه فى الفترة الماضية، والفرص بدأت تتضاءل فى التأهل من دور المجموعات بعد الخسارة من الترجى، وكان بإمكاننا أن نترك الوضع ونظل نشاهد أو نجازف ونتخذ قرار تغيير الجهاز الفنى فى هذا التوقيت".

وأضاف: "الحديث عن تصدر الزمالك لمسابقة الدورى غير صحيح، لإن الفريق متصدر نظرًا لعدم خوض المنافس مؤجلاته، وإذا فاز بها سيتصدر البطولة، ويكفي إن الزمالك لم يحقق الفوز منذ ما يقرب من 20 يومًا".

وتابع: "كان أمامنا العديد من البدائل المطروحة لتعويض رحيل باتشيكو، وكانت تتم المفاضلة بينهم من الناحية الفنية والمادية، وكان الخيار الأفضل هو كارتيرون، خاصة أنه يمتلك خبرة سابقة مع الفريق، وعندما تحدث معه أكد أنه مستعد للعودة على الفور لأنه مدين للنادى وجماهير، وطلب العودة وتولى المسئولية قبل لقاء الترجى لخوض التحدي".

وعن رحيل كارتيرون عن الزمالك فى ولايته الأولى، أكد طارق حشيش أنه كان يوجد عقد بين الطرفين والخواجة الفرنسى قام بسداد الشرط الجزائى المنصوص عليه، والعقود "بيزنس" والمدرب أوفى بها ولم يُخلى ببنودها.

كما تحدث طارق حشيش عن قيمة الشرط الجزائى فى عقد كارتيرون الجديد، لافتًا إلى أنه لن يفصح عن أرقام، ولكن تم وضع شرط جزائى مناسب حتى لا يرهق المجالس القادمة إذا أرادت رحيل كارتيرون، مؤكدًا أن الزمالك هو من يدفع الثمن فى مثل تلك الأزمات، خاصة أنه من الوارد أن ترحل اللجنة الحالية فى أى وقت.

وعن الشرط الجزائى فى عقد باتشيكو، قال المستشار المالى للزمالك: "لا يوجد شهران شرط جزائى لباتشيكو لكنه مبلغ مالى محدد في العقد، ويجب أن نراعى القيمة السوقية والتعاقدية للبدائل المطروحة ونجرى المقارنات ونحدد بناءً على قدراتنا لإجراء هذا التعديل، والبعد المالى يُؤخذ في الاعتبارات في تلك التعاقدات".

وكشف طارق حشيش حقيقة تدخل رجال أعمال لدعم الزمالك من أجل التعاقد مع كارتيرون وإقالة باتشيكو، مؤكدًا أن خزينة النادى لم تتلق أى دعم من رجال أعمال سواء داخل مصر أو خارجها، متمنيا أن يقوم محبى الزمالك بدعمه.

وتحدث طارق حشيش عن ميزانية الزمالك، مشيرًا إلى أن اللجنة الحالية تسلمت النادى، ويوجد عجز بقيمة 156 مليون جنيه، ولم يكن هناك فائض مثلما روج البعض.

وعن تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى، قال: "بن شرقى مازال عقده مستمرا، والوقت الحالى وساسى فقط الذى نتمنى أن يجدد تعاقده حاليًا لكن الخلاف على المقابل المادى، وهناك رغبة مشتركة من الطرفين للتجديد، وخلال أشهر سيتم انتعاش خزينة النادى من الاشتراكات وغيرها من مصادر الدخل، وصلنا لحلول مع ساسى وربنا يقدرنا ونقدر نخلصها، واللاعب بيحب النادى والجماهير بتحبه، وعندنا خطة علشان نخرج من الأزمات المالية، بالإضافة إلى وجود خطة لفرع النادى في 6 أكتوبر وشركة لفريق الكرة، واللجنة الحالية بتخطط لمستقبل الزمالك بعد سنوات، وسيشارك فى هذا النجاح المجالس المقبلة".

وتحدث طارق حشيش عن مصطفى محمد، لاعب الفريق المعار لصفوف جالطة سراى التركى، قائلاً: "فى حالة بيع مصطفى محمد للنادى التركى سيكون أعلى سعر لاعب مصري تم بيعه للخارج، خاصة أن محمد صلاح، نجم ليفربول، لم يخرج بهذا السعر، كما أن الزمالك ستكون له نسبة فى حالة إعادة بيعه".