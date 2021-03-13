شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع طبيب الزمالك للإطمئنان على جاهزية اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مساء اليوم، وتناول المدرب الفرنسي خلال الجلسة أحوال اللاعبين الطبية والبدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي لكارتيرون، أن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية الطبية، ولا توجد إصابات، وهو ما أسعد المدير الفني، نظرا لحاجة الفريق لكافة العناصر خلال الفترة المقبلة المهمة في مشوار الزمالك.

نادي الزمالك تعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافة البرتغالى جايمى باتشيكو، فى ولايته الثانية، وحيث كانت استمرت ولايته الأولى 287 يوماً، في المدة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 سبتمبر من عام 2020.

لعب الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 31 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية، فاز في 19 مباراة، وخسر في 3 مواجهات، بينما تعادل فى 9 مناسبات، ونجح الفريق في تسجيل 49 هدفًا، وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بجانب وصوله بالفريق إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.

وأعلن نادي الزمالك مساء أمس التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق، حيث من المقرر أن يقود الفريق أمام الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.