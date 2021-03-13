محاميه: ننتظر تحديد موعد جلسة للحصول على حقوق كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علي عباس، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، أن "الصورة غير واضحة في الوقت الجاري بسبب الانتظار لتحديد موعد جلسة للقضية.

وقال علي عباس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " ننتظر من 5 إلى 7 أشهر لتحديد موعد جلسة للقضية التي درستها بشكل جيد".

وأوضح، أن قرار فيفا لم يكن في صالح اللاعب أو نادي الزمالك ولكن الأهم أن قرار فيفا لم يكن فيه قرار ضد كهربا.

وأشار إلى أن المبلغ الذي قضت به "فيفا" لم يصل 10% من المبلغ الذي طالبه الزمالك ضد اللاعب كهربا ولكن استئنفنا على القرار ونسعى لإلغاء القرار ضد اللاعب.

وأتم تصريحاته:" هذه قضية كبيرة من الناحية القانوينة، ومحمود كهربا سيحصل على حقوقه".