بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. نيوكاسل يتعادل مع أستون فيلا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف نيوكاسل يونايتد تعادلا صعبا من ضيفه أستون فيلا 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا عن طريق هدف سجله كيران كلارك لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86، قبل أن يسجل جمال لاسيلس هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بصورة أساسية مع أستون فيلا قبل أن يخرج تريزيجيه من المباراة في الدقيقة 68.

تشكيل أستون فيلا: مارتينيز - أحمد المحمدي - إزري كونسا - تايرون مينجز - مات تارجت - دوجلاس لويز - جاكوب رامزي - جون ماكجين - أداما تراوري - محمود حسن "تريزيجيه" - واتكينيز.