مصدر لمصراوي: صبري مرشح للانضمام للجهاز الفني مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أفاد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، بأن لاعب ومدرب الفريق الأسبق محمد صبري مرشح للتواجد كمدرب مساعد في الجهاز الفني الجديد للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشارت المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، مساء اليوم الجمعة، إلى أن حسم اسم المدرب المساعد بالجهاز الفني لكارتيرون سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي ZED، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة الموافقة على طلب الزمالك بالحصول على خدمات أسامة نبيه ليكون ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق رفقة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يُذكر أن الزمالك قد وجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريقه مُعلناً عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق مرة أخرى.