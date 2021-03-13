كارتيرون: الزمالك لديه مشاكل "سلوكية" ولا يلعب بروح.. ونتصدر الدوري مؤقتاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتقد باتريس كارتيرون المدير الفني العائد لقيادة الزمالك عدم قتال الفريق في الفترة الماضية بروح من أجل تحقيق الانتصارات على عكس ما كان يحدث في ولايته الأولى.

ومر الزمالك بسلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، أدت إلى إقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي لم يفز في أي مباراة هذا الموسم بدوري الأبطال.

وفي تصريحات لقناة نادي الزمالك قال كارتيرون :"شاهدت المباريات الأخيرة للزمالك ورأيت أنه لا يلعب بروح، رغم أن الشيء الذي جعلنا نفوز ببطولات من قبل هو روح الفريق".

وأضاف كارتيرون :"يجب أن يعود الفريق على قلب رجل واحد في الفترة المقبلة، ستكون هذه مهمتي الأولى في الفترة المقبلة، لإعادة الروح للفريق".

وتابع كارتيرون :"فريق الزمالك الحالي أيضاً لديه مشاكل في السلوك، وسنعمل على حل مثل هذه الأمور من أجل العودة من جديد لأفضل شكل للفريق".

وعن مواجهة الترجي المقبلة في دوري الأبطال قال باتريس :"الزمالك خسر أمام الترجي في المباراة السابقة بسبب عدم اللعب بروح، لكن فريقنا أفضل كثيراً من الترجي فنياً وفي قدرات اللاعبين".

وأردف المدرب الفرنسي :"من الممكن أن نحصد 9 نقاط في مباريات دوري الأبطال المتبقية، لكننا سنلعب ضد الترجي مباراة صعبة جداً، ثم سنخوض رحلة صعبة في الجزائر".

واسترسل كارتيرون :"غياب مصطفى محمد من أبرز الفروقات بين ولايتي الأولى والثانية، كان اللاعب يواجه انتقادات من قبل، لكن الجميع يرى الآن كيف يتألق في الدوري التركي مع فريقه الجديد".

وأنهى كارتيرون بالحديث عن بطولة الدوري قائلاً :"نحن المتصدر مؤقتاً، لو فاز الأهلي بمؤجلاته سيتصدر بفارق 3 نقاط والمنافسة مستمرة".