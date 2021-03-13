المستشار المالي للزمالك: كان هناك أكثر من بديل وفي النهاية رجحت كافة كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طارق حشيش، المستشار المالي لنادي الزمالك، إنه كان هناك أكثر من بديل للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو ولكن في النهاية رجحت كافة كارتيرون.

وأضاف طارق حشيش، خلال مداخلة مع فضائية الزمالك، مساء اليوم الجمعة:"رجحت كافة كارتيرون لخبرته واقترابه من اللاعبين فكان الخيار الأفضل والأمثل، والتعاقد معه جاء لوجود متابعة ومراقبة للأداء والنتائج الخاصة بالفريق وكما تعلمون الزمالك بدأ البطولة الأفريقية بتعادلين أحدهما على أرضك وأخر خارج أرضك ثم الهزيمة خارج أرضك ففرصك بدأت فأصبحت أمام الاستمرار على هذا الشكل المهزوز أو المخاطرة واتخاذ قرار التغيير ويكون لديك قدرة على التغيير وربنا يكرمك في المباريات المقبلة".

وتابع المستشار المالي لنادي الزمالك:"أنت متصدر لأن المنافس له مؤجلات ولو فاز المنافس بالمؤجلات سيكون الأول، لقد هُزمت بالدوري من فريق صاعد حديثاً ولم تكن نتائجك جيدة ولم تحقق فوزاً خلال 20 يوماً سوى أمس أمام سيراميكا كليوباترا إذا لم تخني الذاكرة"، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني الحالي هو من تحمل الشرط الجزائي في عقده:"خفضنا القيمة التعاقدية له لنغطي الشرط الجزائي من الناحية المالية للجهاز السابق فوضعنا البديل المناسب والأوفر".

واسترسل حشيش:"لو وضعت شرطًا جزائياً كبيراً في عقد الجهاز الفني الحالي سيكون مرهقاً للمجلس المقبل فاللجنة الحالية مؤقتة.. نادي الزمالك منذ تولي اللجنة المسؤولية ولم يدخل خزينة النادي مساهمة عينية أو مالية طوال الفترة الماضية، ولكن حين يقول المجلس السابق أن الخزينة كان بها 100 مليون فائض دعني أقول أن كان هناك عجزاً قيمته 156 مليون جنيه".

وأتم المستشار المالي للزمالك، تصريحاته بـ:"الزمالك على ما أعلم استقر على أسامة نبيه ليكون بالجهاز الفني فهو إضافة للجهاز وفريق العمل كما أنه ابن من ابناء نادي الزمالك وسيستمر عمرو عبد السلام مدرب للحراس".