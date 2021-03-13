حسام غالي يُعلن خوض انتخابات الأهلي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن خوضه انتخابات القلعة الحمراء المقبلة على منصب عضو مجلس الإدارة.

وقال غالي خلال تواجده في برنامج معكم منى الشاذلي :" إن شاء الله قررت خوض انتخابات النادي الأهلي في منصب عضو مجلس إدارة".

ويتواجد غالي عضوًا في مجلس النواب المصري بعد تعيينه، ليكون إلى جانب الثلاثي الرياضي المعين حازم إمام، محمد عمر وآيه مدني.

وقبل 3 أعوام، أعلن حسام غالي اعتزاله كرة القدم، ليعمل بعدها كمنسق لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، الذي لم يستمر به طويلا حتى يرحل ويتولي منصب مدير الكرة في الجونة.