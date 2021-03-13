صفقات برشلونة | قناة TV3 تؤكد اجتماع عثمان ديمبيلي بجوان لابورتا!

أكدت قناة TV3 الكتالونية تحضير الرئيس الجديد لنادي برشلونة “جوان لابورتا” للاجتماع بالجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة تفاصيل الصفقة الجديدة التي ستقدم للاعب، بعدما استعاد جزء كبير من مستواه مؤخرًا.

ويرغب جوان لابورتا في الحفاظ على عثمان ديمبيلي (23 عامًا) عن طريق تجديد عقده الذي سينتهي في شهر يونيو 2022.

وأوضحت قناة TV3 قائلة “الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد اجتماع ديمبيلي بإدارة برشلونة. نية اللاعب تتجه نحو الاستمرار في ارتداء قميص برشلونة لسنوات قادمة، وأولوية جوان لابورتا فيما يخص صفقات برشلونة الجديدة هو تمديد عقد ديمبيلي قبل انتهاء موسم 2021/2020”.

وسجل عثمان ديمبيلي 3 أهداف في 20 مباراة بمنافسات الدوري الاسباني هذا الموسم، وأحرز هدفًا هامًا في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ساعد به برشلونة على بلوغ النهائي.

كما أحرز 3 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بواقع هدفين أمام فيرينكفاروس المجري، وهدف أمام يوفنتوس على ملعب آليانز تورينو.