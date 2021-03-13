موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الالماني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الالماني، لحساب الجولة 25 التي ستشهد إقامة 5 مباريات يوم السبت الموافق 13 مارس 2021.

سَيحين موعد انطلاق مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، على ملعب بريمن “فيسير شتاديون”.

تنقل مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن على قناة بين سبورت الفرنسية HD 5 Max، بالاضافة إلى قناة سكاي سبورت بوندسليجا 2 الألمانية وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

ويدخل بايرن ميونخ هذه المباراة من دون 6 لاعبين هم “دوجلاس كوستا وهوفمان وكواسي وبافار وتيليمان وتوليسو”، وتوجد شكوك حول إمكانية مشاركة المدافع السويسري دافيد ألابا الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة بوروسيا دورتموند الأسبوع الماضي.

وسيغيب عن صفوف بريمن كل من “فولكروج وبلوجمان وتسيتيرير” للإصابة، بينما يغيب النمساوي فريدل بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج بعد مرور 24 جولة، بينما يكافح بريمن للعودة إلى المنافسة على مركز مؤهل للدوري الأوروبي، حيث يحتل المركز ال12 برصيد 30 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند السادس.