ترتيب هدافي الدوري الاماراتي بعد الجولة 20 “كورونادو يشعل الصراع بسوبر هاتريك”

أشعل المهاجم البرازيلي “إيجور كورونادو” الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الاماراتي بعد الجولة 20، بفضل تسجيل سوبر هاتريك لفريقه “الشارقة” أمام خورفكان، ليصبح على بُعد 3 أهداف فقط من مهاجم الجزيرة “علي مبخوت” متصدر اللائحة.

وعزز علي مبخوت صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الاماراتي برصيد 18 هدف حين سجل الهدف الوحيد في انتصار الجزيرة على حتا يوم أمس الخميس.

ودخل مبخوت الصراع على لقب هداف الدوري الاماراتي بفضل تسجيل 6 أهداف دفعة واحدة في مباراتين متتاليتين مع الجزيرة أمام الظفرة واتحاد كلباء، بواقع 3 أهداف هاتريك في كل مباراة.

وأراد إيجور كورونادو فعل الشيء نفسه بتسجيل 4 أهداف في مباراة الشارقة وخورفكان، لينهي صيام استمر لـ 5 مباريات متتالية في الدوري الاماراتي منذ تسجيله لثنائية في مباراة الفجيرة ضمن مباريات الجولة 14 من المسابقة.

ويحتل البرازيلي الإماراتي “فابيو ليما” المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الاماراتي بعدما سجل 17 هدفًا مع نادي الوصل متخلفًا بفارق هدف يتيم عن هداف منتخب الامارات والجزيرة “علي مبخوت”.

ويتساوى إيجور كورونادو مع مواطنه جواو بيدرو مهاجم نادي بني ياس في نفس رصيد الأهداف (15) لكل منهما، بفارق 3 أهداف عن البرازيلي ويليتون لاعب الشارقة.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الاماراتي بعد الجولة 20