ترتيب الدوري الاماراتي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 20 “العين يُعادل رصيد شباب الأهلي دبي”

أقيمت ثلاث مواجهات هامة في الامارات اليوم، أثرت نتائجها على ترتيب الدوري الاماراتي بصورة كبيرة، خاصةً في صراع الصدارة وفي المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وانتصر بني ياس بطريقة مثيرة على النصر بنتيجة 2/3، وانتصر اتحاد كلباء على الظفرة 1/2، واكتسح العين مضيفه الوحدة برباعية نظيفة في مباراة شهدت حصول أحمد رشيد من الوحدة على بطاقة حمراء، وتسجيل التوجولي لابا كودجو لثنائية.

وعزز الجزيرة وضعيته في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي (دوري الخليج العربي) بعد أن حقق فوزا صعبا 1 / صفر على مضيفه حتا أمس الخميس.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز الشارقة على ضيفه خورفكان 5 / 1، فيما تعادل شباب الأهلي دبي 1 / 1 مع مضيفه عجمان الأمر الذي أدى إلى معادلة العين لرصيد نقاط شباب الأهلي دبي بـ 34 نقطة لكل منهم، بينما تعادل الفجيرة مع ضيفه الوصل 1/1.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى 44 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي، فيما تجمد رصيد حتا عند ثماني نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

ويدين الجزيرة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه علي مبخوت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ليعيد الفريق إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، التي شهدت تعادله 1 / 1 مع شباب الأهلي دبي يوم السبت الماضي.

سوبر هاتريك كورونادو

وضع الشارقة حدًا لنتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة، بعدما سحق ضيفه خورفكان 5 /1 ليدخل من جديد في المنافسة على لقب الدوري الاماراتي، حيث رفع رصيده لـ 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن الجزيرة الأول.

وسجل البرازيلي إيجور كورونادو الهدفين الأول والثاني للشارقة في الدقيقتين السادسة و17، فيما جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما سجل وليد سراج لاعب خورفكان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .35

وعاد كورونادو للتسجيل من جديد بإحرازه الهدف الرابع للشارقة في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، فيما سجل رامون لوبيز هدف حفظ ماء الوجه لخورفكان في الدقيقة 71.

واختتم كورونادو مهرجان أهداف الشارقة، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 83، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك).

واقتنص الوصل تعادلا في اللحظات الأخيرة 1 / 1 من ملعب مضيفه الفجيرة، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة للمباراة العاشرة على التوالي.

وارتفع رصيد الوصل إلى 30 نقطة في المركز السابع مؤقتا، وظل الفجيرة في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

بادر الفجيرة بالتسجيل عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة 39، قبل أن تتضاعف معاناة الوصل الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه هويجلو نيريس في الدقيقة .69

ورغم النقص العددي، أدرك الوصل التعادل، عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، فيما أنهى الفجيرة المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه علي عيد اليحياني.

ترتيب الدوري الاماراتي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 20