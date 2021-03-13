فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي “لابا كودجو يضرب من جديد”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي (كلاسيكو الكرة الإماراتية) التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الجمعة 12 مارس في الجولة 20 على ملعب الوحدة.

واكتسح العين في هذه المباراة بنتيجة 4/0 بفضل هدفين مُبكرين سجلهما لابا كودجو وكانيدو كايو في أول ربع ساعة تحت أنظار أسطورة الوحدة “إسماعيل مطر” الذي شارك كأساسي خلف ثنائي خط المقدمة “تيم ماتافز وعمر خريبين”.

ونجح العين في هز شباك الوحدة للمرة الثالثة في الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط “خالد البلوشي” عند الدقيقة 31.

وخلال الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، سجل النجم التوجولي لابا كودجو الهدف الرابع بصناعة البرازيلي جوناثان سانتوس.

وتقدم نادي العين بعد مباراة اليوم أمام الوحدة إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة بالتساوي مع شباب الأهلي دبي صاحب المركز الخامس، وبفارق 10 نقاط أمام نادي الجزيرة المتصدر.

وكان العين قد تعرض للخسارة أمام الظفرة ثم التعادل أمام الوصل في الجولتين الماضيتين من دوري الخليج العربي، ليبتعد عن لعبة الكراسي الموسيقية في صدارة الجدول أمام أندية الجزيرة والشارقة وبني ياس الذين ينافسون بقوة على لقب هذا الموسم.

وتعد خسارة الوحدة اليوم هي الثالثة على التوالي له أمام العين بمنافسات الدوري لكنها النتيجة الأعرض، حيث سقط بنتيجتي 2/0 و0/1 في عامي 2019 و2020، ولم يفز الوحدة على العين منذ تاريخ 26 مايو 2019.

ونقلت مباراة العين والوحدة على قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “فارس عوض”، كما نقلت في بث مباشر أيضًا عبر قناة دبي الرياضية HD 1 بصوت المعلق الرياضي عبد الله السعدي.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي