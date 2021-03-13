بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي (كلاسيكو الكرة الإماراتية) ضمن مباريات اليوم الجمعة 12 مارس في الجولة 20.

تنطلق مباراة العين والوحدة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

تنقل مباراة العين والوحدة على قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “فارس عوض”، كما تنقل في بث مباشر أيضًا عبر قناة دبي الرياضية HD 1 بصوت المعلق الرياضي عبد الله السعدي.

يدخل نادي العين مباراة اليوم وهو في المركز السادس برصيد 31 نقطة بعدما تعرض للخسارة أمام الظفرة ثم التعادل أمام الوصل في الجولتين الماضيتين، ليبتعد بفارق كبير من النقاط عن المركز الأول الذي يحتله نادي الجزيرة برصيد 44 نقطة.

ولا يبتعد نادي الوحدة كثيرًا عن نادي العين، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 29 نقطة، وإذا ما حقق الفوز اليوم سيصبح سادسًا بفارق نقطتين فقط خلف نادي شباب الأهلي دبي.

وخسر الوحدة في آخر مواجهتين له أمام العين بمنافسات الدوري بنتيجتي 2/0 و0/1، ولم يفز على العين منذ تاريخ 26 مايو 2019.

الوحدة 0-4 العين

???? ملعب آل نهيان (أبو ظبي)

???? الدوري الاماراتي (الجولة 20)

انتهت