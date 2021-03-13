هاشتاج “ابو تريكة مش ارهابي” يتصدر تويتر بعد قرار المحكمة!

تصدر هاشتاج حمل عنوان “ابو تريكة مش ارهابي” موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد عصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021، بسبب خسارة نجم منتخب مصر السابق “محمد أبو تريكة” لمعركة قضائية جديدة لشطب اسمه من قوائم المطلوب القبض عليهم بتهمة تمويل الأعمال الارهابية.

وقالت محكمة الاستئناف بأن اسم اسطورة النادي الاهلي والمنتخب المصري محمد أبو تريكة سيظل على قوائم المطلوب القبض عليهم بتهمة تمويل الأعمال الارهابية حتى عام 2023، وهو القرار الذي لاقى رفض كبير من جانب جمهور الكرة المصرية والعربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” خلال الساعات الماضية.

وقال مستخدم على موقع تويتر يدعى محمد عزت في تغريدته المصحوبة بهاشتاج ابو تريكة مش ارهابي، إن قصة أبو تريكة باتت أداة تستخدم بين الحين والآخر فقط بهدف الإلهاء.

وقال مستخدم آخر على تويتر يدعى hamo wagdy “نحن فداك يا من تفدي بروحك رسول الله، نحن فداك يا من تعاطفت مع غزة، نحن فداك يا من دافع عن حق الشهداء، نحن فداك يا آخر الرجال المحترمين، أبو تريكة حقًا هو ارهابي القلوب”.

وكررت مستخدمة أخرى في تويتر من المغرب تدعى Ilhamo_ily عبارة “ابو تريكة ارهابي القلوب”، مصحوبة بهاشتاج أبو تريكة مش ارهابي.

وأرجع عضو آخر يدعى عبده أشرف أن سبب الإصرار في وضع محمد أبو تريكة على قوائم الارهاب هو أنه مقيم في قطر منذ مدة طويلة.

وأوضح “توجد مشاكل سياسية كبيرة بين مصر وقطر، وحتى هذا الوقت كل القضايا المتعلقة بمحمد أبو تريكة خسرها وكل المحاكم والجهات الحكومية في مصر تؤيد القرار، في الوقت الذي يعيش فيه أبو تريكة مع الشعب القطري ويحظى بمعاملة متميزة هناك”.

ويعمل محمد أبو تريكة كمحلل رياضي فني ومقدم برامج تحليلية في قنوات بين سبورت القطرية منذ عام 2014 حتى الآن، وكان أبو تريكة قد أضطر مؤخرًا لاستخراج “جواز المهمات القطري” لتجديد إقامته في قطر بعدما انتهت مُدة صلاحية جواز سفره المصري.