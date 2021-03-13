حكم مصري لمباراة الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” هوية حكم مباراة القمة السودانية الجزائرية بين الهلال وشباب بلوزداد، المقرر لها يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على ملعب أمدرمان في العاصمة السودانية الخرطوم.

وسيُدير الحكم الدولي المصري “محمد معروف” مباراة الهلال وشباب بلوزداد المقرر لها على أمدرمان (الجوهرة الزرقاء)، وستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في دور مجموعات دروي أبطال أفريقيا 2021/2020.

ولم يختر الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد معروف” لإدارة أي مباراة لقطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” خلال الموسم الجاري، وكُلف بعدد قليل من المباريات مثل مباراة أسوان والإسماعيلي في الجولة الخامسة من الدوري، ومباراة البنك الاهلي وبيراميدز في الجولة السادسة.

وكان لقاء الذهاب بين بلوزداد والهلال قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، وأضاع بلوزداد العديد من الفرص السهلة لتسجيل الأهداف.

وأمام جميع أندية المجموعة الثانية فرصة مرافقة المتصدر “ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي” إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، فلكل من مازيمبي والهلال وبلوزداد نقطتين من ثلاث جولات.

ويتصدر صندوانز المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه مازيمبي بنقطتين بفارق الأهداف عن الهلال الثالث وبلوزداد الرابع.

على صعيد آخر يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السوداني، بينما يحتل بلوزداد المركز الثامن في الدوري الجزائري موبيليس برصيد 21 نقطة بفارق 9 نقاط عن وفاق سطيف المتصدر، لكن لديه فرصة لدخول المنافسة إذا ما حقق نتائج طيبة في الخمس مباريات المؤجلة له.

ولم يخسر شباب بلوزداد أي مباراة منذ افتتاح الموسم الجديد في الجزائر يوم 11 ديسمبر 2020، محققًا 5 انتصارات و5 تعادلات.

ويحتل نجم هجوم بلوزداد “حمزة بهلولي” المرتبة الثالثة في جدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية برصيد 6 أهداف بفارق هدفين فقط عن هداف فريق شبيبة الساورة “بلال مسعودي”.