يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في الدوري الجزائري موبيليس 2021/2020، الجولة 17.

تقام مباراة المولودية وشباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية 1962 التابع لنادي مولودية الجزائر، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

وتلعب ثلاث مواجهات أخرى في نفس التوقيت، ضمن جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري للمحترفين، أبرزها بين شبيبة الساورة ووداد تلمسان، بالاضافة إلى النادي الرياضي القسنطيني ضد سريع غليزان، وأولمبي المدية ضد اتحاد بلعباس.

وتنقل قمة مباريات اليوم بين المولودية وبلوزداد على القناة الجزائرية السادسة مصحوبة بستوديو تحليلي من أرض الملعب.

ويعيش مولودية الجزائر سلسلة من النتائج المُحبطة على مدار الخمس جولات الماضية في الدوري الجزائري، إذ تعادل في مناسبتين، وخسر ثلاث مرات، الأمر الذي أدى إلى تراجعه للمركز الـ 11 برصيد 19 نقطة بفارق 11 نقطة عن وفاق سطيف المتصدر.

لكن لدى العميد فرصة كبيرة للعودة إلى مضمار المنافسة على لقب الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس، إذا ما نجح في استغلال مبارياته المؤجلة من الجولات 12 و13 و14 و16 أمام أندية “اتحاد العاصمة وأولمبي الشلف وشبيبة سكيكدة وأهلي برج بوعريريج”.

الأمر نفسه يخص شباب بلوزداد، صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة، حيث تأجلت له 5 مباريات، الأمر الذي قد يمنحه صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري، إذا حقق خلالهم نتائج طيبة.

ولم يخسر شباب بلوزداد أي مباراة منذ افتتاح الموسم الجديد في الجزائر يوم 11 ديسمبر 2020، محققًا 5 انتصارات و5 تعادلات.

ويحتل نجم هجوم بلوزداد “حمزة بهلولي” المرتبة الثالثة في جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف بفارق هدفين فقط عن هداف فريق شبيبة الساورة “بلال مسعودي”.

وينافس أيضًا هداف نادي مولودية الجزائر “سامي فريوي” على لقب الهداف، بعدما سجل 5 أهداف، من بينهم 4 أهداف دفعة واحدة في أول 3 جولات، وهدف في الجولة 15 أمام شبيبة القبائل بعد خمس جولات من الصيام.

وغلب التعادل آخر 4 مواجهات بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في الدوري الجزائري، وكان مولودية الجزائر قد فاز في ربع نهائي كأس الجزائر بنتيجة 1/2 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

ويرجع آخر فوز لشباب بلوزداد أمام مولودية الجزائر إلى يوم 12 سبتمبر 2017 بهدفين دون رد، وفي نفس السنة فاز المولودية بهدف دون رد يوم 27 مايو.