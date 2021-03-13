استقالة مدرب شيفيلد يونايتد “وايلدر” بعد توتر علاقته بمالك النادي “عبد الله بن مساعد”

تقدم مدرب شيفيلد يونايتد “وايلدر” باستقالة رسمية إلى مالك النادي “الأمير عبد الله بن مساعد” بسبب تدني نتائج الفريق والتي أدت إلى توتر علاقته بشكل كبير مع المالك السعودي.

وتحدثت تقارير عن توتر العلاقة بين وايلدر ومالك النادي السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل السعود في الأسابيع الأخيرة.

من جانبها، قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، إن شيفيلد يونايتد المهدد بالهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز تلقى استقالة رسمية من المدرب كريس وايلدر، وبدأ البحث عن مدرب جديد.

ولم يفز شيفيلد يونايتد سوى أربع مرات فقط خلال مسيرته في الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي، من بينتهم انتصار مثير على ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد.

وبعد خسارته الأخيرة السبت الماضي بنتيجة 2-صفر أمام ضيفه ساوثامبتون توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة متخلفا بفارق 12 نقطة واضحة عن منطقة الأمان قبل أخر 10 جولات من انتهاء موسم 2021/2020.

وكان وايلدر /53 عامًا/ قد تولى تدريب شيفيلد يونايتد -فريق طفولته- عام 2016 بعد أن احتل المركز 11 بين فرق دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية، واستطاع قيادة الفريق للصعود مرتين إلى الدوري الانجليزي الممتاز في غضون 3 أعوام.

واحتل الفريق تحت قيادته المركز التاسع في الدوري الانجليزي الموسم الماضي 2020/2019، وهو أفضل مركز يصل إليه النادي في دوري الأضواء والشهرة على مدار الـ 28 عامًا الماضية.

وسيحل شيفيلد ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستفتتح مساء اليوم الجمعة بمباراة بين نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا على ملعب سان جيمس بارك.