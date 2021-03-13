عاجل | رئيس صن داونز “موتسيبي” رئيسًا جديدًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”

انتزع رئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقي السابق “باتريس موتسيبي” رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالتزكية، بعد ظهر اليوم الجمعة 12 مارس 2021، ليخلف الملغاشي أحمد أحمد الذي حامت حوله العديد من قضايا الفساد في الآونة الأخيرة، والتي فجرها السكرتير العام الراحل “عمرو فهمي” على مدار عام 2019.

وتبوأ رجل الأعمال الجنوب أفريقي “باريس موتسيبي” رئاسة الاتحاد القاري لكرة القدم بالتزكية، في ظل غياب منافسين بعدما بقي مرشحًا وحيدًا لهذا المنصب إثر انسحاب منافسيه الثلاثة في وقت سابق، كما تقتضي ذلك قوانين الاتحاد.

وأعرب موتسيبي في كلمة مقتضبة عقب تزكيته عن “شكره وامتنانه” لاختياره لهذا المنصب الذي وصفه “بالتشريف الكبير”.

وأضاف “أشكر أيضًا جاني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا) وتشجيعه للعمل في إطار الوحدة، ونحن لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين”.

وكان إنفانتينو توصل إلى عقد اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين العاجي جاك أنوما، السنغالي أغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى، بحيث يحصل الأول على منصب مستشار الرئيس والأخيران على منصبي نائبي الرئيس.

ويتولى موتسيبي قيادة الاتحاد القاري الذي يضم 54 اتحادا وطنيا، بينما أوقف رئيسه السابق أحمد من قبل الاتحاد الدولي خمس سنوات قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى سنتين لخروقات متعلقة بـ”واجب الولاء، عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى، إساءة استخدام المنصب” بالاضافة إلى “إساءة إدارة الاموال”.

وهو أول جنوب إفريقي يرأس الاتحاد الافريقي، وذلك بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من اثيوبيا والكاميرون ومدغشقر.

وخلافاً لرؤساء سابقين في الاتحاد القاري، قادمين من اتحاداتهم الوطنية، برز اسم موتسيبي من خلال رئاسته نادي ماميلودي صندوانز الجنوب افريقي بطل القارة في 2016. رئس نادي مدينة بريتوريا منذ 2003، قبل اعلانه في الايام الماضية انه سيتخلى عن منصبه لنجله، بحال فوزه في الانتخابات القارية.

“روح الفريق”

بعد تزكية الرئيس الجديد اختار أعضاء الجمعية العمومية أربعة من ممثليها في مجلس الفيفا بالتزكية أيضا لوجود مرشحين عن كل منصب، بينهم المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة عن الدول الناطقة بالإسبانية أو البرتغالية أو العربية.

إضافة إلى المالي ماموتو توري والبينيني مارتن دوشاكوس عن المنطقة الفرنكفونية، فيما يتواصل انتخاب ممثلي الاتحاد في مجلس فيفا عن المنطقة الأنغلوفونية فضلا عن أعضاء الجهاز التنفيذي الجديد.

وأكد إنفانتينو خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية على أهمية “الوحدة” و”قيمة روح الفريق، التي رأيناها خلال الأشهر الأخيرة في إفريقيا”، مضيفا “لديكم جميعا نفس الرؤية”.

وتابع “الآن يجب رفع مستوى كرة القدم الإفريقية إلى العالمية بتعاون مع الفيفا”.

وأردف قائلا “عملنا الكثير معا خلال السنوات الأخيرة، ضاعفنا خمس مرات استثماراتنا في إطار التضامن وطورنا أكثر من 300 مشروع خلال الخمس سنوات الأخيرة”.

وكان رئيس الاتحاد الدولي أشاد في وقت سابق بالتوافق حول موتسيبي قائلا “اهنىء الرجال الاربعة هنا. هؤلاء الرجال الاربعة جعلوا المستحيل ممكنا. أظهروا أنه من الممكن العمل كفريق واحد وراء مشروع، برنامج، رؤية، وهي رؤية لمشروع دفع كرة القدم الأفريقية إلى القمة العالمية”.

وانتقد البعض التوافق الذي شارك برعايته رئيس الاتحاد المغربي فوز لقجع لانتقادات البعض، فشبّه الليبيري موسى بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية السابق في كاف، إنفانتينو بالملك البلجيكي السابق ليوبولد الثاني الذي كان “رئيسا ومالكا مطلقا للكونغو بين 1885 و1908″، مضيفا ان انفانتينو يستمرّ بالتأكيد “انه العدو الاول للكرة الافريقية”.

يتولى موتسيبي رئاسة الاتحاد الإفريقي بينما أوقفت فيفا سلفه أحمد أحمد حين خضع للتحقيق في فرنسا في يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله بعد وصول ملفات من عمرو فهمي إلى الفيفا تُدين أحمد، علما بانه وصل الى منصبه في 2017 بدعم من إنفانتينو، منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة.

واعتبر قطب صناعة التعدين وصهر رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا، الأقل شهرة بين المرشحين الأربعة. فيما أشاد رئيس اتحاد جنوب إفريقيا داني جوردان بـ “براعته في الأعمال، ومعرفته بالحوكمة والأعمال العالمية”.