مدرب عمان يستدعي نجم السويق “عصام الصبحي” بسبب مشكلة ثنائي ظفار

أضطر المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان “برانكو إيفانكوفيتش” لاستبعاد ثنائي ظفار “سالم بيت النحار وخالد الهاجري” من معسكر الفريق المتواجد في مدينة دبي الإماراتية هذا الأسبوع، واستدعاء لاعب واحد بدلاً منهما.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم “تقرر استبعاد ثنائي نادي ظفار، المدافع علي سالم بيت النحار، والمهاجم خالد الهاجري من معسكر المنتخب الأول في إمارة دبي الإماراتية، وذلك لأسباب طبية، وتقرر ضم مهاجم نادي السويق عصام الصبحي إلى قائمة المعسكر”.

واكتفى عصام الصبحي بالمشاركة في 13 دقيقة فقط مع منتخب سلطنة عمان خلال المباريات الأربع الأخيرة للفريق في عام 2019.

ولعب الصبحي كبديل لعبد الله المقبلي في الدقيقة 78 من مباراة سلطنة عمان وقطر التي انتهت بخسارة عمان بنتيجة 1/2 على ستاد الوكرة بقطر، في حضور حوالي 26 ألف متفرج، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، يوم 15 أكتوبر 2019.

ولم يشارك اللاعب بعدها أمام بانغلاديش أو الهند في تصفيات مونديال قطر وأمم آسيا، عندما حقق منتخب عمان الفوز بنتيجتي 1/4 و1/صفر يومي 14 و19 نوفمبر 2019.

لكن المستوى الرائع الذي قدمه عصام الصبحي مع نادي السويق في الآونة الأخيرة، دفع برانكو إيفانكوفيتش نحو ضمه للمعسكر التحضيري للمرحلة القادمة.

وسجل اللاعب العديد من الأهداف الهامة أبرزها ثنائية أمام الاتحاد في إياب نصف نهائي كأس عمان (جلالة السلطان المعظم) ليقود فريقه إلى النهائي أمام ظفار.

ويستعد منتخب عمان لمواجهة كل من قطر وبنغلاديش وأفغانستان في الثلاث جولات القادمة من تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.