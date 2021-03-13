ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات الجولة 23 “الهلال يستعيد الصدارة والنصر يعمق جراح الراقي”

استعاد الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات الجولة 23، والتي شهدت انهاء حامل اللقب لسلسلة من سبع مباريات مخيبة للآمال، بفوز كبير حققه على مضيفه الوحدة 4-2، فيما عمق النصر جراح مضيفه أهلي جدة عندما تغلب عليه بنتيجة 2-1 ليلة أمس الخميس في ختام الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2020.

في المباراة الاولى، يدين الهلال بفوزه الثالث على التوالي والـ 13 هذا الموسم لمهاجمه الدولي الفرنسي السابق بافيتيمبي جوميز الذي سجل “هاتريك” في الدقائق 35 من ركلة جزاء و55 و77، رافعا رصيده إلى 18 هدفًا في صدارة لائحة الهدافين.

وأضاف الأرجنتيني لوسيانو فييتو هدفا في الدقيقة 36، بينما أحرز الفرنسي الآخر يوسف نياكاتي هدفي الوحدة في الدقيقتين 15 و40 من ركلة جزاء.

واستغل الهلال خسارة جاره الشباب امام الاتحاد 1-2 الخميس في افتتاح المرحلة لينتزع منه الصدارة بفارق الاهداف بعدما تساويا نقاطا (45 نقطة لكل منهما)، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة وتراجع الى المركز الرابع عشر.

وأبدى لوسيانو فييتو سعادته بالفوز واستعادة الصدارة قائلاً “نقاط مباراة اليوم كانت مهمة جدًا وأكثر من أي وقت مضى، وسعيد بالفوز ومساعدة زملائي، ويجب أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة والاستمرار على هذا النسق”.

وشدد حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف على أهمية الانتصار بقوله للقناة الرياضية السعودية “نقاط لقاء الوحدة كانت مهمة خاصة بعد تعثر الشباب أمس، بالطبع الانتصار الليلة يعد حافزًا لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة”.

حمدالله ينتفض أمام أهلي جدة

قاد الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله النصر للفوز على الأهلي بعدما سجل الهدف الثاني قبل النهاية بخمس دقائق من عمر اللقاء.

وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر عبدالإله العمري (41)، ورد الأهلي عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة (58).

وصعد النصر الى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، في حين تراجع الأهلي الى المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

ولم يرتق الشوط الأول لمستوى التوقعات من كلا الفريقين، ومع ذلك نجح النصر من التقدم عن طريق رأسية العمري (41).

واندفع الأهلي للهجوم مع انطلاقة الشوط الثاني وتمكن من ادراك التعادل إثر هجمة منظمة تناقلها أكثر من لاعب قبل أن تصل الى السومة الذي أسكنها الشباك (58).

وسجل النصر هدف الفوز قبل النهاية بخمس دقائق عن طريق حمدالله بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل ضمك مع ضيفه الاتفاق بهدف للجزائري فاروق شافعي (8) مقابل هدف لعبدالله السالم (46).

ورفع الاتفاق رصيده في جدول ترتيب الدوري السعودي إلى 32 نقطة في المركز السابع، وظل ضمك بـ 21 نقطة في المركز قبل الأخير.

ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات الجولة 23