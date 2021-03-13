جدول مباريات سلطنة عمان في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاتحاد العماني جدول مواعيد مباريات منتخب سلطنة عمان في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 (مونديال قطر) وكأس أمم آسيا 2023، والمقرر استئنافها في صيف عام 2021 بعد سنة ونصف من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستكون المباريات الثلاث القادمة لمنتخب سلطنة عمان ضمن المجموعة الخامسة أمام منتخبات قطر وأفغانستان وبنغلاديش.

ولعَبت جميع منتخبات المجموعة 5 مباريات حتى الآن، باستثناء المتذيل “منتخب بنجلاديش” الذي لعب 4 مباريات، خسر منهم ثلاث وتعادل مرة واحدة كانت أمام الهند.

وانتزع منتخب قطر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن منتخب سلطنة عمان الثاني، بعد الفوز العريض الذي حققه على بنغلاديش في نهاية عام 2020 بخماسية نظيفة.

وكان من المفترض إقامة مباراتي عمان أمام قطر وبنغلاديش يومي 4 و9 يونيو 2020، إلا أن انتشار فيروس كورونا وتوقف الدوريات بسببه حال دون إقامة المباراتين في موعدهما الرسمي، ليتم التأجيل حتى يونيو 2021.

جدول مواعيد مباريات منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023

الاثنين 7 يونيو 2021: سلطنة عمان ضد قطر

يونيو سلطنة عمان ضد قطر الجمعة 11 يونيو 2021: أفغانستان ضد سلطنة عمان

يونيو أفغانستان ضد سلطنة عمان الثلاثاء 15 يونيو 2021: بنغلاديش ضد سلطنة عمان

وتنحصر المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة بين منتخبي قطر وسلطنة عمان، حيث يحتل منتخب أفغانستان المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط، ويليه منتخب الهند برصيد 3 نقاط في المركز الرابع.