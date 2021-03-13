أتالانتا يستعد لمواجهة ريال مدريد بفوز عريض في الدوري الإيطالي



حقق أتالانتا الفوز على ضيفه سبيزيا 3-1 اليوم الجمعة في الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل كل من الكرواتي ماريو باساليتش (53 و72) والكولومبي لويس مورييل (55) ثلاثية أتلانتا فيما دوّن روبرتو بيكولي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 82.



ويحتل أتالانتا المركز الرابع مؤقتاً برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن روما (50 نقطة) فيما يأتي سبيزيا في المركز 14 مؤقتاً بـ26 نقطة.



ويستعد أتالانتا لمواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مواجهة الذهاب في إيطاليا بانتصار الفريق الملكي بهدف دون رد.



وفي مباراة أخرى، حقق لاتسيو فوزاً هاماً وصعباً على ضيفه كروتوني 3-2.



وسجل أهداف لاتسيو الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (14)، الإسباني لويس ألبرتو (39)، وكايسيدو (85)، فيما أحرز النيجيري سيمون نوانكو ثنائية كروتوني (29 و50 من ركلة جزاء).



واستعاد لاتسيو بهذا الفوز نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعد خسارتين متتاليين في آخر مباراتين له أمام بولونيا وأخيراً أمام يوفنتوس حامل اللقب.



وبالتالي، رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، مبقياً نوعاً ما على آماله في المنافسة على مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما مني كروتوني الجريح بهزيمته رقم 20 في الدوري وبقي مع 15 نقطة متذيلاً للترتيب.





المصدر: وكالات