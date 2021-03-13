الامارات | «فاصلة» دوري السلة بين الشارقة وشباب الأهلي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاصلة» دوري السلة بين الشارقة وشباب الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الشارقة «حامل اللقب» وشباب الأهلي، في المباراة الثالثة والفاصلة في الدور النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال.

ويسعى الفريقان إلى كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة التي استهلت عام 1977، ويطمح من خلالها «الملك» إلى لقب ثامن تاريخياً، ويطلبها «فرسان دبي» بشعار اللقب الـ12 بتاريخه.

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