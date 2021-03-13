الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

رفض حارس أساسي في دوري الخليج العربي عرضاً مالياً كبيراً من أحد أندية المقدمة للانتقال إليه في الموسم المقبل، لشعوره بأن تلك الخطوة ستجعله يجلس على مقاعد البدلاء، بعد أن قامت إدارة النادي بتمديد عقد حارسها الأساسي حتى 2024.

أجانب

قال وكيل أعمال لاعبين لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي أبلغته البدء في البحث عن لاعبين جدد للتعاقد معهم في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنها تتجه للاستغناء عن الأجانب الأربعة الموجودين في الفريق حالياً.

تهميش

تسبب تهميش دور المتحدث الرسمي لأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم في مشكلات كبيرة للنادي، خلال الفترة الماضية، لاسيما في ما يتعلق بعملية التواصل مع وسائل الإعلام مما أعاق عمل كلا الطرفين.

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