الامارات | بالميراس يسمح لأدريانو بالانتقال إلى نادٍ بدوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يسمح لأدريانو بالانتقال إلى نادٍ بدوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أمس، أن نادي بالميراس سمح برحيل لاعبه البرازيلي لويز أدريانو إلى أحد أندية دوري الخليج العربي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن لاعب ميلان الإيطالي السابق تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية.

وقالت صحيفة «يو أو إل» إن أدريانو دخل في مفاوضات جادة مع هذا النادي، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي تلقى أيضاً عرضاً من غريميو البرازيلي. وأضافت: «بالميراس لن يتخلى عن خدمات أدريانو من دون الحصول على مقابل مادي كبير».

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