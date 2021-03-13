الامارات | العين يستعرض في أرض الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يستعرض في أرض الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل العين أفضليته على الوحدة في دوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الجاري، وتغلب عليه بأربعة أهداف دون مقابل، أمس، على استاد آل نهيان في ختام الجولة 20.

وكان «الزعيم» قد نجح أيضاً في الفوز ذهاباً بهدف دون ردّ.

وتقدم العين عن طريق التوغولي، لابا كودجو «10»، ثم عزز كايو من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني «15»، وأضاف خالد البلوشي الهدف الثالث «32»، واختتم كودجو أهداف العين «89».

ورفع العين رصيده إلى 34 نقطة واقترب من المربع الذهبي، بعد خسارة النصر من بني ياس، 3-2، فيما تجمد رصيد الوحدة، عند 29 نقطة ليتقهقر للمركز الثامن.

وسيطر العين على مجريات الشوط الأول في ظل تراجع المضيف، فوجد الزعيم الأمور سهلة عليه على ما كان متوقعاً فاستغل خطأ التشكيل الهجومي الذي رمى به مدرب العنابي، الصربي رازوفيتش، واستفاد من الثغرة الدفاعية في وسط ملعب الوحدة، ليمرر خالد البلوشي، كرة بينيه في عمق دفاع أصحاب الأرض إلى لابا كودجو، الذي راوغ بدوره أحمد راشد، ووضع الكرة بسهولة في المرمى مانحاً فريقه الأفضلية على مستوى النتيجة.

وقبل أن يفيق الوحدة من سباته، نجح العين في إضافة هدف ثانٍ من مجهود فردي مميز قام به بندر الأحبابي من جهة اليمين ووزّع كرة عرضية إلى كايو، غير المراقب ليحولها إلى داخل الشباك، رغم محاولات أحمد راشد إبعاد الكرة.

ولم يكن للوحدة أي ردة فعل مؤثرة بعد الهدفين، وظل عاجزاً عن الوصول لمرمى خالد عيسى، بسبب التنظيم الدفاعي للعين بقيادة الياباني شوتاني الذي حرم إسماعيل مطر الانفراد بالمرمى.

واتسمت الهجمات المعاكسة للزعيم بالخطورة، خصوصاً عن طريق بندر الأحبابي الذي استغل الثغرة الدفاعية للوحدة في الجهة اليسرى، ونجح في أن يصنع الهدف الثالث من كرة مشابهة للهدف الثاني ممهداً الكرة إلى خالد البلوشي المندفع من الخلف للأمام ليضاعف معاناة أصحاب السعادة.

وانتفض الوحدة مع أخطر فرصة له في بداية الشوط الثاني عبر القائد إسماعيل مطر الذي تابع كرة مُبعدة من خالد عيسى، فلعبها والمرمى خالٍ من حارسه فوق العارضة.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء، سجل لابا كودجو الهدف الرابع للعين.

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