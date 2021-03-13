اخبار الرياضه

الامارات | «أيهم عذبة» بطل مهرجان سباقات منصور بن زايد في السعودية

0 نشر
الرياض - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «أيهم عذبة» بطل مهرجان سباقات منصور بن زايد في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «أيهم عذبة» لمربط حكاية، بإشراف محمد العنزي، وقيادة أحمد الطيار، بلقب الشوط الرئيس لمهرجان كأس سباقات منصور بن زايد آل نهيان العالمي، الذي أقيم الخميس الماضي، بميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض. وتُقام السباقات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتداداً للتعاون المستمر بين السعودية والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا