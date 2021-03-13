الامارات | كايزر: أزمة الجزيرة مستمرة في الشوط الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: أزمة الجزيرة مستمرة في الشوط الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مارس 2021

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، أن فريقه واجه صعوبة كبيرة في مباراة حتا، وأنه كان يتوقع ذلك قبل انطلاق المباراة ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، أول من أمس، مشيراً في المؤتمر الصحافي، إلى أنه شاهد مباريات حتا السابقة أمام شباب الأهلي والوصل والنصر، وعرف أن المباراة لن تكون سهلة. وأوضح: «الجزيرة يعاني سلبية مستمرة منذ فترة، وهي التراجع في الشوط الثاني، الذي بات يمثل أزمة للفريق، وعلينا العمل على تصحيح ذلك في الفترة المقبلة».

وكان الجزيرة نجح في تحقيق فوز صعب على متذيل الترتيب حتا بهدف من ركلة جزاء، ليحافظ على الصدارة المنفردة، في حين كان حتا يحلم بحصد نقطة على أقل تقدير للحفاظ على بريق الأمل في تجنب الهبوط.

وقال كايزر: «عانينا صعوبة بالغة أمام حتا، وكنا نعلم ذلك، وشاهدنا العديد من المباريات، فهو فريق يلعب بطريقة دفاعية منظمة، ولن يكون من السهل أن تقوم بالاستحواذ وخلق الهجمات والفرص في كل مباراة بالطريقة نفسها، أضعنا فرصاً سهلة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تراجع الفريق، وهو أمر سلبي يحدث معنا منذ فترة، ونسعى إلى معالجة ذلك، والأهم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث».

من جانبه، أكد مدرب حتا، الصربي فلاديمير، في المؤتمر الصحافي، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الجزيرة، وكان نداً قوياً لمتصدر الترتيب، على الرغم من فارق الإمكانات، ليس في الترتيب فقط، بل على صعيد الأداء، وأشار إلى أن: «فريق الجزيرة من أفضل فرق البطولة، وسنسعى إلى حصد نقاط من فرق أخرى من أجل محاولة البقاء في بطولة الدوري».

وشدد على أنه متفائل بالفترة المقبلة، وأن الفريق لن يستسلم لوضعه الراهن، وسيحاول تصحيح أخطاء المباريات الماضية.

الجزيرة عانى بشدة قبل الفوز بهدف على حتا أول من أمس.

محمد أبوإسماعيل Àدبي

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