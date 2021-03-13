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الامارات | اتحاد كلباء يقهر الظفرة.. ويحتفل بـ «رقم قياسي»

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب اتحاد كلباء على ضيفه الظفرة 2-1، أمس، في الجولة 20 من دوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المنطقة الدافئة للبطولة، مسجلاً أفضل حصيلة بتاريخ مشاركات النادي في «المحترفين»، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 20 نقطة.

وكان الظفرة البادئ بالتسجيل عن طريق السنغالي ماخيتا ديوب (45+1) الذي استفاد من خطأ دفاعي ارتكبه مهاجم كلباء، التوغولي مالابا بعد اصطدامه بحارس المرمى جمال عبدالله، إذ استحوذ على الكرة وسدد الكرة للمرمى معلناً التقدم للظفرة.

ونجح اتحاد كلباء في إدراك التعادل بواسطة البرازيلي رومولو دوس سانتوس (64)، مستفيداً من كرة وصلته من مالابا سددها قوية إلى الشباك، قبل أن يخطف «النمور» الفوز عن طريق السويسري مارياني الذي لعب كرة عرضية من ضربة ثابتة أخذت طريقها إلى الشباك (84)، ليواصل كلباء النتائج اللافتة في الموسم الجاري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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