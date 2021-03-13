اخبار الرياضه

الامارات | ليفاندوفسكي على موعد مع رقم تاريخي اليوم

0 نشر
ميونيخ - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي على موعد مع رقم تاريخي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف هداف بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مشارف تحقيق إنجاز تهديفي جديد، إذ يحتاج الى هدف واحد لمعادلة رقم كلاوس فيشر كثاني أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الألماني، وذلك عندما يحل فريقه ضيفاً على فيردر بريمن اليوم.

وكان ليفاندوفسكي سجل ثلاثية في دورتموند رافعاً رصيده إلى 31 هدفاً هذا الموسم، وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن فيشر الذي سجل 268 هدفاً في البوندسليغا، علماً بأن الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن السابق غيرد مولر بـ365 هدفاً في 427 مباراة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا