الامارات | دبا الفجيرة يعبر التعاون بثلاثية في دوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يعبر التعاون بثلاثية في دوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على مضيفه التعاون 3-صفر في الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى، وسجل له البرازيلي روجر ميندونكا (57)، والبرازيلي إدواردو برونو (67 و76)، ليصبح رصيده 22 نقطة، مقابل 17 للتعاون.

وفاز مصفوت على الذيد بهدفين نظيفين، وتعادل العربي ودبا الحصن سلباً.

وتختتم الجولة عند الساعة 17:35 من مساء اليوم بمواجهة مسافي مع البطائح، والإمارات مع العروبة.

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