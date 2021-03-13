الامارات | راشد بن حميد: استضافة تصفيات المونديال فرصة للمنتخب للتأهل إلى المرحلة المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: استضافة تصفيات المونديال فرصة للمنتخب للتأهل إلى المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي الإمارات لاستضافة مباريات الإياب في المجموعة السابعة التي يلعب فيها المنتخب، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وفاز ملف الإمارات بحق الاستضافة بالنظر إلى توافر المعايير والشروط كافة التي وضعها الاتحاد القاري للدولة المضيفة، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وفي ظل محاذير السفر التي فرضتها الجائحة، وفرضت على الاتحاد عدم إقامة المباريات بشكلها المعتاد ذهاباً وإياباً، والاقتصار على تنظيمها بشكل مجمع يونيو المقبل. وتضم مجموعة المنتخب الوطني: فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا.

وأكد بيان صحافي لاتحاد الكرة أن المباريات في دبي من الثالث إلى الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، وذلك في استاد زعبيل بنادي الوصل، واستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، إن «استضافة الدولة للمباريات المتبقية من المجموعة السابعة المؤهلة إلى كأس العالم، دليل على ثقة الاتحاد الآسيوي بالبنى التحتية المتوافرة في الدولة، وبقدرات العناصر الإماراتية التي تمتلك خبرات واسعة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، كما أنها فرصة للمنتخب لحجز بطاقة العبور والتأهل إلى المرحلة المقبلة».

وشدد على أن منح الاتحاد القاري حق استضافة مباريات المجموعة للإمارات جاء لأسباب منطقية في زمن الجائحة، وأضاف: «نجحت دولتنا نجاحاً منقطع النظير في التعامل مع هذه الأزمة الصحية العالمية من خلال توفير بيئة آمنة للجميع، بدءاً من التوعية والوقاية إلى توفير اللقاحات وبالكميات المطلوبة».

وأشاد بجهود القيادة الرشيدة التي حرصت منذ البداية على حماية كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الدور الكبير الذي قامت به الجهات المختصة والجهات الصحية، حيث كان لهذه الجهود العظيمة بالغ الأثر في حماية المجتمع والزوار، مشيراً إلى أن جميع الفرق والمنتخبات التي أقامت معسكراتها في الدولة خلال الفترة الماضية مارست تدريباتها وخاضت مبارياتها بأمان تام بسبب الإجراءات الاحترازية الفعالة.

وأعرب رئيس الاتحاد عن ترحيبه بجميع منتخبات المجموعة، مؤكداً أن المجتمع الإماراتي والمقيمين سيرحبون بكل الوفود. ونوه إلى أن «جميع المنتخبات ستحظى برعاية كريمة في الإمارات، وستتوافر لها كل مستلزمات التدريب الجيد في ملاعب الدولة المتطورة، فضلاً عن مقار الإقامة والمواصلات والاتصالات والخدمات الطبية المتقدمة وغيرها من الأمور».

وشدد على أن المنتخب أمامه فرصة كبيرة لإثبات وجوده، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تؤهله لاستكمال المرحلة النهائية من التصفيات، والدفاع عن هدفه الأول بالتأهل للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم.

وتفوق الملف الذي قدمه اتحاد الكرة على بقية الملفات، حيث لبى وفاق كُل الشروط والمعايير التي حددها الاتحاد الآسيوي من ملاعب مباريات وتدريب ومواصلات ومقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام والمنظمين وغيرهم، بجانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة الجميع. وقال الاتحاد إن التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة مثل إضافة كبيرة جداً للملف، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات السفر والوصول إلى مطار دبي الدولي، والإجراءات المتعلقة بنظام الفحوص الطبية وغيرها، إلى جانب وجود فرق عمل متخصصة ستعمل على مدار الساعة لتوفير كل احتياجات المنتخبات.

وسيلعب «الأبيض» أولى مبارياته أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، ويواجه تايلاند يوم 7، وإندونيسيا يوم 11، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو.

برنامج مباريات يونيو

3 يونيو

تايلاند - إندونيسيا

الإمارات - ماليزيا

7 يونيو

إندونيسيا - الإمارات

ماليزيا - فيتنام

11 يونيو

الإمارات - تايلاند

فيتنام - إندونيسيا

15 يونيو

الإمارات - فيتنام

تايلاند - ماليزيا

- إياب تصفيات المرحلة الثانية للمجموعة السابعة ستقام على ملعب «زعبيل» واستاد «آل مكتوم».

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