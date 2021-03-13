شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يعلن نيته الترشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق نيته الترشح على عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء في انتخابات النادي المقبلة.

وأوضح غالي في تصريحات تليفزيونية: «أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي ».

وأضاف: «شعرت بالتوهان وفقدان الوعي لحظة اعتزالي كرة القدم، فهي حبي الكبير».

وواصل: «كنت قادراً على العطاء لسنوات أخرى حينما قررت الاعتزال».

وأنهى غالي تصريحاته: «قررت اعتزال كرة القدم رغم قدرتي على العطاء بعدما كان يُوجه لي اللوم مع كل خطأ خاصةً وأني قائد الفريق وتحملت ضغوطات نفسية كبيرة».