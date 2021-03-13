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حسام غالي يعلن نيته الترشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق نيته الترشح على عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء في انتخابات النادي المقبلة.

وأوضح غالي في تصريحات تليفزيونية: «أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي ».

وأضاف: «شعرت بالتوهان وفقدان الوعي لحظة اعتزالي كرة القدم، فهي حبي الكبير».

وواصل: «كنت قادراً على العطاء لسنوات أخرى حينما قررت الاعتزال».

وأنهى غالي تصريحاته: «قررت اعتزال كرة القدم رغم قدرتي على العطاء بعدما كان يُوجه لي اللوم مع كل خطأ خاصةً وأني قائد الفريق وتحملت ضغوطات نفسية كبيرة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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