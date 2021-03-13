شكرا لقرائتكم خبر عن لقب دورة دبي للتنس بين موغوروسا وكريتشيكوفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة تاسعة النهائي الثالث لها منذ بداية 2021، وذلك بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس العاشرة 6-4 و7-6 (7-5) الجمعة في نصف نهائي دورة دبي للتنس. وتلتقي موغوروسا في النهائي اليوم السبت مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا الفائزة على السويسرية جيل تيشمان. وبعدما خسرت نهائي دورة يارا كلاسيك في أوائل فبراير/شباط أمام البطلة المحلية الأسترالية آشلي بارتي، منيت موغوروسا بالمصير ذاته الأسبوع الماضي في نهائي دورة الدوحة بخسارتها أمام التشيكية بترا كفيتوفا. وتأمل بطلة رولان غاروس لعام 2015 وويمبلدون لعام 2017 أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة في النهائي الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية من أجل الفوز بلقب دبي للمرة الأولى ورفع عدد ألقابها بالمجمل الى ثمانية، علماً بأن آخرها كان عام 2019 في دورة مونتيري. واحتاجت ابنة الـ27 عاماً المصنفة 16 عالمياً إلى ساعتين و7 دقائق كي تخرج منتصرة من مواجهتها الأولى مع مرتنس منذ لقائهما الأول والأخير عام 2016 في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز، حارمة البلجيكية البالغة 25 عاماً والمصنفة 18 عالمياً من بلوغ النهائي العاشر في مسيرتها والحصول على فرصة رفع ألقابها إلى سبعة.