شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يكافئ لاعبي سموحة بعد خماسية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كافأ أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، لاعبيه بمنحهم ثلاثة أيام راحة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الموج الأزرق على أسوان، بخماسبة دون رد في الدوري، وحرص سامي على شكر لاعبيه على أدائهم وروحهم العالية في المباراة أمام زهرة الجنوب، خاصة بعد استغلال الفرص المتاحة للتسجيل وزيادة حصيلة الفريق من الأهداف، وتأمين النتيجة بعد انتهاء الشوط الأول بهدفين لترتفع النتيجة لخمسة أهداف في نهاية اللقاء.

ونال الثنائي حسام حسن وأحمد عبد القادر النصيب الأكبر من ثناء أحمد سامي، بعد المهارات الفردية التي أظهرها الثنائي أمام الفريق الجنوبي.

في سياق متصل، وضع أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، برنامج تدريبى خاص لعرفة السيد مهاجم الفريق المنتقل للفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل رفع لياقته البدنية، بعدما ظهرت زيادة في وزنه خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في الجولة الماضية.

وتعاقد سموحة مع عرفة السيد فى فترة الانتقالات الشتوية في فترة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع ناديه السابق إنبى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق البترولى.

ويحاول عرفة السيد العودة لسابق مستواه عندما كان لاعبا في الجونة ثم انتقل للزمالك، ولعب من خلاله بصفوف المنتخب الوطنى، إلا أنه اختفى خلال عامين وتحديدا منذ انتقاله لإنبى.