أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها 500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى.

500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى

أعلن المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادى من أجل حضور مباراة الفريق الأول للكرة مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

التدريب الأول لكارتيرون مع الزمالك.. جنش يرفض الراحة ودرس فى التسليم والتسلم

رفض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على راحة من المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك جنش في المران الجماعي مع الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

15 صورة تكشف كواليس أول تدريب لكارتيرون فى ولايته الثانية مع الزمالك

تولى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض فى ولايته الثانية، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏ غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن على معلول، الظهير الأيسر، سيغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، فى المباراة التى تقام يوم 16 مارس الجارى فى الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إٔفريقيا.‏ كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلي أول أبريل بعد إصابة رشح الركبة يترقب كريم نيدفيد لاعب الأهلى المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بدءاً من أول أبريل المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة والتى داهمته فى الأيام الماضية وأخرّت موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الأهلى قرابة العامين ومنذ الموسم قبل الماضي.

موسيماني يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقى

هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواطنه باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية فى الانتخابات التى أقيمت صباح اليوم الجمعة بالمغرب. ونشر موسيماني صورة مع موتسيبي عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي بعدما أصبح رئيس الكاف الجديد".

سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويلحق بعبد العال الهزيمة الثالثة على التوالى

حصد فريق سموحة بقيادة أحمد سامي، ثلاث نقاط مهمة، بعد تغلبه على ضيفه، أسوان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد الإسكندرية، بخمسة أهداف نظيفة، سجلهم، حسام حسن هدفين، وأحمد عبد القادر هدفين، وعبد الكبير الوادي هدف.

عودة أنطوى وطه واستبعاد دونجا من قائمة بيراميدز لمواجهة العبور فى الكأس