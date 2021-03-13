شكرا لقرائتكم خبر عن "شوطة كورة" سبب تجدد إصابة علي معلول في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تجدد إصابة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، والذي تأكد غيابه 3 أسابيع بعد إصابته من جديد في العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه ضد فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال شوبير، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "معلول كان بيعمل تأهيل مع وليد سليمان ضمن برنامجه التأهيلي، ووصلته الكرة، فقرر تسديدها، وبعدها شعر بآلام في العضلة الخلفية لتتجدد إصابته، وقد يحتاج إلى شهر حتى يعود لتدريبات فريقه الجماعية".

وأضاف شوبير، إن موسيماني سيعتمد على أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب، خاصة مع إصابة محمود وحيد في العضلة الخلفية والذي تعرض للإصابة بعد الحصول على الفرصة والتألق في الفترة الأخيرة.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر ‏خارج مصر، لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه ‏رئيس الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا.‏