شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الفلال حكما لمباراة بيراميدز والعبور بكأس مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، مباراة بيراميدز والعبور في دور الـ32 لكأس مصر إلى الحكم هشام الفلال، في اللقاء المقرر له الخامسة مساء السبت باستاد الدفاع الجوي.

يعاون هشام الفلال في إدارة مباراة بيراميدز والعبور كل من محمد الحاج ووليد ممدوح وكريم طلعب حكم رابع.

تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون استخدام تقنية حكم الفيديوvar .

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التى ستواجه نادي العبور في إطار مباريات بطولة كأس مصر، حيث يستضيف بيراميدز نظيره نادى العبور في الخامسة مساء السبت باستاد الدفاع الجوي فى إطار لقاءات دورالـ23 من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - جون أنطوي - دودو الجباس.

وشهدت قائمة فريق بيراميدز عودة طارق طه فى خط الدفاع، وجون أنطوى فى الهجوم، مع استبعاد نبيل عماد دونجا، ومحمود وادى الذى تعرض للإصابة بكسر وشرح فى ضلعين من الضلوع ، حيث خرج محمود وادي مصابا في الدقيقة 34 من الشوط الأول فى مباراة نكانا الزامبي والتى انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.