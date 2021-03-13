شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة إنبي و المصري غدا.. والبنا للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور لإدارة مباراة إنبي والمصري المقرر لها غدا السبت على استاد الإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

يعاون محمود عاشور في إدارة مباراة انبي و المصري كل من هاني عبد الفتاح و مصطفى عطية "مساعدين"، وعمرو عبد الفتاح "حكم رابع"، ومحمود البنا وأحمد حامد فهيم "مساعدى فيديو".

جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعبو إنبي، سلبية، وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا السبت على استاد الإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

ويركز فريق إنبي على مواجهة المصري، خصوصا أن الفريق البورسعيدى منافس صعب ويؤدى بشكل جيد هذا الموسم، ويحتل المركز السادس بالدوري برصيد 22 نقطة خلف إنبي الذى يسبقه برصيد 23 نقطة.

ويحتل إنبي المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 23 نقطة، حصدها الفريق البترولي من 13 مباراة، حيث فازوا في 6 مباريات، وتعادلوا في 5 أخرى، وتلقوا الهزيمة في ثلاثة لقاءات أخيرة، وسجل لاعبو إنبي 18 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.

وتعادل إنبي فى الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بهدف لمثله، وافتتح التسجيل لفريق إنبي إبراهيم يحيى في الدقيقة 24، بعدما استغل تمريرة زميله رامى صبري، وبعدها نجح عمرو جمال في تسجيل هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 56 من مجهود فردى راوغ فيه دفاع الفريق البترولى، وسدد الكرة على يمين محمود جاد.