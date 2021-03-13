7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021، فى مقدمتها غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو غدا.

غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو

كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن على معلول، الظهير الأيسر، سيغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، فى المباراة التى تقام يوم 16 مارس الجارى فى الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.‏

500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى

أعلن المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادى من أجل حضور مباراة الفريق الأول للكرة مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

التدريب الأول لكارتيرون مع الزمالك.. جنش يرفض الراحة ودرس فى التسليم والتسلم

رفض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على راحة من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك جنش في المران الجماعي مع الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏ كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلي أول أبريل بعد إصابة رشح الركبة يترقب كريم نيدفيد لاعب الأهلى المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بدءاً من أول أبريل المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة والتى داهمته فى الأيام الماضية، وأخرّت موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الأهلى قرابة العامين ومنذ الموسم قبل الماضي.

موسيماني يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقى

هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواطنه باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية فى الانتخابات التى أقيمت صباح اليوم الجمعة بالمغرب. ونشر موسيماني صورة مع موتسيبي عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي بعدما أصبح رئيس الكاف الجديد".

سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويلحق بعبد العال الهزيمة الثالثة على التوالى