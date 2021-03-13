شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك والطلائع فى ثامن جولات نهائيات دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: طلائع الجيش على القناة 3/0 وسموحة على الداخلية 3/0، والأهلي على الاتحاد السكندرى 3/0، والزمالك على الطيران 3/1، والترسانة على هليوبوليس 3/0.

ويواصل فريق الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول بوصوله إلى 23، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 19 ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.