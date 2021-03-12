شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في عودة كارتيرون لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول تدخله لإعادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك في ولاية جديدة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لازلت أوضح من لحظة إعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر الشقيقة ولازالت الشائعات والأقاويل وآخرها اليوم عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك».

وأضاف:«قولاً واحداً لا لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان ليس في مصر فقط وغير مصر إلا استثماري وتملكي لنادي الميريا الإسباني ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير، فقط هذه علاقتي بكرة القدم».

وأكمل: «وللتوضيح لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جداً وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين أتواصل معهم هاتفياً أو يزوروني في المملكة لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الأخبار الغير حقيقية والمغرضة التي أعلم أن الهدف من ورائها تشويه لصورتي ويقف خلفها جهات أعلمها جيداً».

وأنهى تركي آل الشيخ منشوره: «حفظ الله أمتنا العربية ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ودمتم بخير».